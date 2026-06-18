هذا هو نصاب الزكاة للسنة الهجرية الجديدة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، عن نصاب زكاة المال للعام الهجري 1447هـ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نصاب الزكاة لعام 1447 هـ قدِّر بـ : 2.295.000 دينار.

وأكدت الوزارة ان هذا النصاب يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 غراما.

وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” AGENOR ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراطًا، مطلع هذه السنة الهجرية بـ 27.000 دج.

وعليه، فإن النصاب يحسب كما يلي : 85 × 27.000 دج = 2.295.000 دينار.

وأوضح البيان أنه يجب إخراج ربع العشر، أي ما يمثل 2,5 % من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام)، من النقود. أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

ووضعت الوزارة تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة من أجل دفع زكواتهم مباشرة فيها. أو صناديق الزكاة على مستوى مساجد ربوع الوطن لضمان تحصيلها وإيصالها لمستحقيها وفق المصارف الشرعية.