هذا هو نصاب الزكاة لهذا العام

قدر نصاب زكاة المال للعام الهجري 1445 بـ 1.105.000 دينار جزائري، حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، في بيان لها.

وحسب بيان للوزارة، فقد حُدد ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار “18 قيراط” مطلع هذه السنة الهجرية بـ 13.000دج.

وحُدد نصاب الزكاة يحسب كما يلي: 85 غرام * 13.000 دينار = 1.105.000 دينار.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل %2.5 من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.