هذا هو نموذج تقييم مكتسبات التلميذ في مادة التربية الإسلامية

تضمن النموذج الخاص بتقييم مكتسبات التلميذ للسنة الخامسة ابتدائي لمادة التربية الإسلامية، على العديد من النقاط كما هو موضح في النموذج المرفق مع المقال.

ويحتوي النموذج على تمثل السلوك والآداب الإسلامية، وتقييم كفاءة حسن الاستظهار والتلاوة ،التحرير في السير والقصص. واستظهار مضمون السند الشرعي.

بالإضافة إلى العديد من الأمور التي سيركز عليها الاستاذ لتقييم التلميذ والوقوف على مواطن الضعف والقوة.