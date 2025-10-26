هذا هو نور الدين داودي المدير العام الجديد لسوناطراك

تم تعيين نور الدين داودي، اليوم، رئيسًا مديرًا عامًا للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

ويُعد نور الدين داودي من الكفاءات المرجعية في القطاع الطاقوي. حيث يمتلك مسيرة مهنية تتجاوز 35 عاماً. قضاها في مجالات تقنية وقيادية استراتيجية.

وقد تضمنت مسيرته خبرة 32 عاماً في مجال الاستكشاف البترولي، فضلاً عن توليه منصب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT).

وتبرز خبرته في قيادة المشاريع المعقدة، ومهاراته العالية في التفاوض على الشراكات الاستراتيجية الدولية.

كما كان داودي رائداً في التحول الرقمي في مجال الاستكشاف. حيث أشرف على إطلاق منصة رقمية في وكالة ALNAFT لتعزيز كفاءة الترويج للمشاريع البترولية.

هذا التراكم المعرفي يجعله مؤهلا لقيادة سوناطراك نحو تحقيق الريادة والتنافسية العالمية.