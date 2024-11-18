هذا هو وزير الاتصال الجديد

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مهام محمد عرقاب من على رأس قطاع وزارة الاتصال.

ويأتي هذا بموجب مرسوم رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي.

وفي المقابل، عيّن رئيس الجمهورية، محمد مزيان وزيرا جديدا للاتصال.

ويحوز الوزير الجديد على دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال (جامعة الجزائر العاصمة، 2001)، وماجستير في الصحافة (جامعة الجزائر 1994).

وكان الوزير الجديد يشغل منصب سفير الجزائر في موزمبيق وإسواتيني وملاوي سنة 2019، فيما كان من 2015 إلى 2019 مسؤولا عن الدراسات والتلخيص على التوالي مع السادة وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والوزير المنتدب المكلف بشمال إفريقيا والأفارقة.

وشغل الوزير منصب مستشار بسفارة الجزائر بالرباط 2001-2005.

ومن 1995-1996، عُين مزيان رئيسا لقسم “استطلاعات الرأي” في lsic الجزائر. فيما تم تعيينه من 1998-2001 رئيسا للمكتب الصحفي الدولي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

كما شغل الوزير الجديد أيضا منصب أستاذ بمعهد الصحافة بن عكنون 1994-1998. وأستاذاً بمعهد التاريخ بجامعة الجزائر 1992-1994.

وكان الوزير الجديد مندوب الجزائر للدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى تعاون الهند والعالم العربي ، المنامة (24 ، 25 جانفي 2016)، وكذا عضو الوفد الجزائري للمؤتمر العربي لرواد الشبكات الاجتماعية (دبي ، 10 ديسمبر 2018).

وكان محمد مزيان نائب المنسق الأول للمجلة الجزائرية للاتصالات (1995-1998). وعضو مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة (الجزائر العاصمة ،2006-2008)، ونائب المنسق الأول للمجلة الجزائرية للاتصالات (1995-1998).