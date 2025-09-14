هذا هو وزير الصحة الجديد

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة.

وفي السياق ذاته، فإن وزير الصحة الجديد وهو بروفيسور وطبيب جراح، حيث سبق له أن شغل منصب مدير مركزي بوزارة الصحة قبل سنوات، كما شغل منصب رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، ترأس المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي.

ومن جهة أخرى، ساهم بشكل كبير في البحث العلمي في مجال أمراض القلب، بصفته أستاذًا بجامعة الجزائر، وذلك من خلال العديد من المنشورات في مجلات علمية مرموقة.

كما ترأس الجمعية الجزائرية لأمراض القلب، ولعب دورًا محوريًا في تطوير المعرفة العلمية والممارسات المتعلقة بأمراض القلب في الجزائر.

والجدير بالذكر أنه كان أول طبيب جزائري يجري بنجاح عملية جراحية على القلب باستعمال المنظار، وكان ذلك قبل نحو 20 سنة.

للإشارة، فإن الوزير الجديد هو ابن المجاهد المتوفي السعيد آيت مسعودان، أول طيار جزائري وأحد مؤسسي القوات الجوية الجزائرية.