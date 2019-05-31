عاجل

هذا هو وقت إقامة صلاة عيد الفطر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هذا هو وقت إقامة صلاة عيد الفطر
بقلم أمينة داودي

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بومرداس أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ/ 2019.

ستكون على الساعة 06:45 صباحا عبر كامل تراب الولاية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com