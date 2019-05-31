هذا هو وقت إقامة صلاة عيد الفطر

ستكون على الساعة 06:45 صباحا عبر كامل تراب الولاية.
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أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بومرداس أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ/ 2019.
ستكون على الساعة 06:45 صباحا عبر كامل تراب الولاية.
حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على ولاية إليزي اليوم الجمعة.
وأضافت ذات النشرية، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار…
تحولت فترات العطل المدرسية لدى الكثير من اللأطفال إلى فرصة للعمل و كسب المال، خاصة تزامن العطلة و الأيام الأخير من شهر رمضان كفرصة لا…
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