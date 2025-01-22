هذا تاريخ تسليم استمارات التصريح بالترشح لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح، بمناسبة تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، تبدأ يوم الخميس 23 جانفي الجاري، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا.وتستمر العملية كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً إلى الساعة الرابعة 16:00 مساء، ويكون آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يوم الأحد 16 فيفري 2025 على الساعة منتصف الليل، حسب بيان للسلطة ذاتها.

وجاء في البيان: “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025، وعملاً بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، تعلم السلطة المستقلة، أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأعضاء المجالس الشعبية البلدية الراغبين في الترشيح، أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشيح تبدأ يوم الخميس 23 جانفي 2025 بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، وتستمر العملية كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً إلى الساعة الرابعة 16:00 مساء.

علما أن إيداع التصريح بالترشيح يكون مرفقا بالوثائق الآتية:

- نسختان (2) من استمارة التصريح بالترشيح مملوءة وموقعة من قبل المترشح (ة):

– نسخة من بطاقة إثبات الهوية

– مستخرج من شهادة الميلاد

– وثيقة إثبات العضوية في أحد المجالس الشعبية المنتخبة

– تصريح شرفي يتضمن عدم ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين

– وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية

– شهادة تركية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح (ة) تحت رعاية حزب سياسي

– صورتان شمسيتان حدیثتان

ويكون تاريخ آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يوم الأحد 16 فبراير 2025 على الساعة منتصف الليل”.