هذا ماقاله نذير العرباوي عقب إستلام مهامه 

عقب إستلامه مهامه كوزير أوّل قال نذير العرباوي “في هذه اللحظة وانا اتشرف بتسلم هذه المهمة السامية أقدم كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية”.

وعلى هامش مراسيم تسليم وإستلام المهام بين الوزير الأوّل نذير العرباوي وأيمن بن عبد الرحمان المنتهية مهامه قال العرباوي “أتمنى أن أكون في مستوى هذه الثقة”.. وتابع ” كلي عزم وإرادة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.

وأضاف الوزير الأول الجديد أجدد خالص الشكر والتقدير لكل الإطارات السامية برئاسة الجمهورية.

وإختتم نذير العرباوي بالقول “لمست التفاني في العمل والمهنية العالية لإطارات رئاسة الجمهورية”.