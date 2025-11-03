قناة النهار هذا ما قاله وزير العدل حول مشروع قانون المرور الجديد..”بعض الجهات تتحمل المسؤولية” بقلم قناة النهار نشر في 03 نوفمبر 2025 - 16:30 تحديث في 03 نوفمبر 2025 - 17:54 شارك غرِّد أرسل 175 0 هذا ما قاله وزير العدل حول مشروع قانون المرور الجديد..”بعض الجهات تتحمل المسؤولية” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zBK2m اقرأ أيضا صريح جدا: هل تحضر المرأة فطور الصباح لزوجها قناة النهار 19 أكتوبر صريح جدا : التسامح في نظر الجزائريين..سلوك الضعفاء أم قوة العقلاء؟ قناة النهار 22 أكتوبر قصر المعارض..آخر الروتوشات لإفتتاح الصالون الدولي لمعرض الكتاب قناة النهار 29 أكتوبر شاهد..لحظة دخول بن سبعيني و رفقائه لتفقد أرضية الميدان قناة النهار 14 أكتوبر صهيب و آدم.. حين تجتمع الإعاقة مع العزلة قناة النهار 27 أكتوبر الوزير سعيود يكشف: مواصلة الجهود من أجل إعادة الـ 7 قصر المتواجدين في إسبانيا قناة النهار 20 أكتوبر صريح جدا : في وقت الشدائد..هذا هو السند الحقيقي عند الجزائريين قناة النهار 26 أكتوبر وزير التعليم العالي يسدي وسام استحقاق الوزارة للعيد دردابو عقب فوزه بجائزة نجوم العلوم قناة النهار 02 نوفمبر العاصمة..آخر الروتوشات لدخول الطريق الجديد "المركب الرياضي- بابا احسن" حيز الخدمة قناة النهار 30 أكتوبر الشلف : هكذا تم القبض على المدعو "هشام الوهراني" قناة النهار 21 أكتوبر