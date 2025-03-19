هذا موعد انطلاق بيع تذاكر مباراة “الجزائر – الموزمبيق”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أن عملية بيع تذاكر مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب الموزمبيق، ستنطلق يوم السبت المقبل.

وكشفت الفاف أن تذاكر مواجهة الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 بين الخُضر ومنتخب الموزمبيق ستطرح للبيع عبر منصة “ديجي تيكيت”، يوم السبت المقبل. علماً أن المباراة مرتقبة يوم الثلاثاء (25 مارس) بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، يوم الثلاثاء

وينتظر أن يسجل ملعب تيزي وزو حضوراً قياسيا لأنصار الخُضر المتشوقين لمتابعة فنيات النجم الجزائري رياض محرز ورفقائه.