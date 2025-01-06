هذا هو موعد انطلاق “الصولد” للفترة الشتوية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الفترة الشتوية لممارسة البيع بالتخفيض (الصولد) قد حددت بدءاً من الـ18 جانفي إلى غاية الـ28 فيفري من العام الحالي 2025.

وجاء في البيان: “تعلم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، بأنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم، فإت الفترة الشتوية لسنة 2025 قد حددت بدءاً من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2025”.

وفي إطار التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك، يرخّص ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال هاتين المناسبتين الدينيتين. يضيف المصدر ذاته.

وعليه، دعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة. كما تدعوهم لتفعيلها والمساهمة الفعالة في إنجاحها، وتحثهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية، بما يسمح للمستهلكين الاستفادة من السلع بأسعار ترويجية ومخفضة.

هذا ملف الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض

ويتعين على الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيع، التقدم إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المختصة إقليميا، مصحوبين بملف يحتوي على الوثائق التالية:

1- نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف.

2- قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها.

3- قائمة تبيّن التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار المشهرة سابقا.

وأكد البيان في الأخير، أن مصالح الوزارة، الإدارة المركزية، المديريات الجهوية، والمديريات الولائية تبقى في خدمة كل الأعوان الاقتصاديين، من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح.

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