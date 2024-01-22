هذا هو موعد تسليم خط السكة الحديدية المزدوج وادي تليلات- تلمسان

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،لخضر رخروخ، اليوم على ضرورة تسليم مشروع الخط الجديد للسكة الحديدية المزدوج والمكهرب الرابط بين وادي تليلات (وهران) وتلمسان على مسافة 132 كم “قبل نهاية أكتوبر القادم”.

وخلال إشرافه على بعث هذا المشروع في إطار زيارة تفقدية إلى الولاية،أكد رخروخ أنه تم تسوية جميع المشاكل الإدارية والتقنية بما في ذلك نزع الملكية وما تبقى على المؤسستين الايطاليتين المكلفتين بتجسيد المشروع تسريع وتيرة الأشغال وتقليص آجال الانجازوتسليمه أواخر أكتوبر القادم على أقصى تقدير مع العلم بأن الآجال التعاقدية حددت أواخر السنة الجارية.

وإعتبر الوزير هذا المشروع بمرفق استثنائي وخاص مؤكدا على أهمية التحضير لتأهيل الإطارات التي ستشتغل على تسيير هذه البنية التحتية الإستراتيجية وكذا صيانة تجهيزاته.

وبمر هذا الخط،الذي عبر 4 ولايات وهي وهران وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان، كما يتضمن ما يقارب 100 منشأة فنية ضخمة ومتنوعة من بينها منشأة فنية (جسر) بعلو 130 مترا على واد يسر وأنفاق بطول 640 متر و47 وحدة منجزة من جسور السكة و38 وحدة منجزة من جسور الطرق و180 منشأة هيدروليكية.