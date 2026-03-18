هذا هو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا

أعلنت كلٌّ من فدرالية الجمعيات الإسلامية لإفريقيا وجزر القمر والأنتيل (FFAIACA)، ومسجد باريس الكبير، والمجلس الوطني للأئمة، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع هذه الهيئات، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، بمقر المسجد الكبير بباريس، لتحديد تاريخ عيد الفطر، بالاعتماد على المعطيات العلمية المتعلقة برؤية الهلال وإمكانية الرؤية البصرية، باعتبارهما طريقتين مكملتين تسهمان في توحيد المسلمين في فرنسا.

وأوضحت اللجنة الدينية المشتركة أن هلال شهر شوال لم تثبت رؤيته مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان، ما استوجب إتمام عدة الشهر، ليكون بذلك يوم الجمعة هو غرة شهر شوال.

كما عبّرت الهيئات الموقِّعة عن شكرها لمسؤولي المساجد والمتطوعين وكافة المصلين، تقديرًا للجهود المبذولة خلال شهر رمضان، سواء في تنظيم الصلوات أو في الأعمال التضامنية والأنشطة المختلفة التي عكست روح التكافل والسخاء.

وبمناسبة حلول عيد الفطر، تقدمت هذه الهيئات بأحر التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة والسلام لكافة المسلمين في فرنسا والعالم، معربة عن تمنياتها الأخوية لكامل أفراد المجتمع.