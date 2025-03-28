هذا هو موعد الانطلاق الرسمي في صرف منحة السفر 750 أورو

كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن جديد الانطلاق الرسمي في صرف منحة السفر المقدّرة بـ 750 أورو لفائدة المسافرين.

وأوضح الوزير أن الترتيبات الداخلية المتبقية للبنوك ستكتمل بعد عيد الفطر على أقصى تقدير.

كما أشار بوالزرد، خلال زيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان، أنه سيتم الانطلاق الرسمي خلال 15 يوما المقبلة، لمباشرة تجسيد عملية صرف منحة السياحة لفائدة المواطنين.

وذلك عبر مكاتب الصرف المستحدثة لفائدة هذه العملية على مستوى المطارات والموانئ وكذا المعابر الحدودية.

وخلال الزيارة، عاين بوالزرد، مكتبَي الصرف التابعَين لبنك الجزائر، واللذين تم فتحهما بالمطار الدولي “مصالي الحاج” بـ زناتة في تلمسان. وكذا المحطة البحرية بالغزوات الساحلية، المجهّزَين بأحدث تقنيات المعالجة بدء من جواز السفر.

كما تفقد وزير المالية نظام المعلوماتية “ألساس” في المطار والميناء، والذي سيدخل حيّز الخدمة قريبًا بهدف تسهيل إجراءات العبور. وتقليص مدة التصريح بالأشياء الثمينة ومتعلقات المسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.