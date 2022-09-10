هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر

هذا وتماثلت 11 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى182169حالة .

كما تم إحصاء حالتين في العناية المركزة, وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن 41 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp