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هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر

بقلم النهار أونلاين
هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل  10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر  خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى  270532  إصابة.
كما إستقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6879 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 11 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى182169حالة .

كما تم إحصاء حالتين في العناية المركزة, وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن 41 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.

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