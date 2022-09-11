هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 270539 إصابة.

كما إستقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6879 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 12 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى182181حالة.كما تم إحصاء حالة واحدة في العناية المركزة, وفقا لذات المصدر.