هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265897 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل مريض واحد للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178421. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، لم تسجل الجزائر أمس السبت أية إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا أي وفاة.

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