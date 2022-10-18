هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

فيما تماثل 3 مرضى للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها. كما لا توجد أية حالة في العناية المركزة، حسب ذات المصدر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما تدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

وشددت أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.