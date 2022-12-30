هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا. مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271223 حالة. ومجموع المتماثلين للشفاء 182647حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل 4 مرضى للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما يتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.