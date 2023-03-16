هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، تم تسجيل تماثل مريضين للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، ولا يتواجد أي مريض بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات ليصبح 271.542 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182.836 متعافي. فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.