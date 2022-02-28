هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر

بن بوزيد: هذا ما جنب الجزائر موجة رابعة خطيرة من كورونا

إجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين الماضي، بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد .

وجاء هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأثنى وزير الصحة، خلال اللقاء، على المجهودات التي بذلها عمال الصحة من أطقم طبية ومسيرين وإطارات وموظفي الإدارة المركزية.

معبّرا عن رضاه على الإستقرار المسجل في الوضعية الحالية للوباء والذي جاء نتيجة العمل التنسيقي والجماعي الذي إلتزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة. الأمر الذي جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس.

كما جدّد السيد الوزير التأكيد على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من الحيطة والحذر واليقظة من خلال العمل بمختلف الإجراءات الاحترازية . سواء ما تعلق بتوفير مخزون كافي من الأدوية و وسائل الوقاية و توفير الأسرة.

حيث ذكر وزير الصحة في ذات السياق، أنه لم يتم مواجهة مشكل في مادة الأكسجين والأدوية. ما عدا بعض الحالات المعزولة التي تم التكفل بها.

وعاد وزير الصحة للحديث عن الأرقام المسجلة والتي تشهد تنازلا بما يشير إلى تحسّن الوضعية على المستوى الوطني منذ 25 جانفي 2022.

وزير الصحة يطالب بالعودة إلى النشاط العادي للمستشفيات

كما طالب وزير الصحة، مدراء الصحة ومدراء المؤسسات التابعة لها بضرورة العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الإستئناف التدريجي لمختلف النشاطات بما يخدم مصلحة المواطن. ويلبي حاجياته خاصة ما تعلق بالبرامج الجراحية والتي عرفت نوعا من التأخير بسبب جائحة كوفيد-19.

وعاد الوزير للحديث مجددا عن أقسام ومصالح الإستعجالات والتي تم منحها أولوية كبيرة ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة. بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح. وذلك من خلال جعلها تتماشى و المعايير الدولية.

كما شدد الوزير على ضرورة أن يتوفر قسم الإستعجالات الطبيّة على مختلف التخصصات التي تخدم المريض. وتسهّل عليه مهمة تلقّي العلاج.

مشيرا على سبيل المثال إلى أن المصلحتين الجديدتين التي تم تدشينها الخميس الماضي. على مستوى العاصمة ( المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي). يجب أن تقدم أفضل الخدمات الصحية للمرضى من خلال استغلال التجهيزات الحديثة التي تم تزويدهما بها.

كما وجّه بن بوزيد، تعليمات و توجيهات لمدراء الصحة بضرورة تحسين هذا النوع من المرافق. داعيا مدراء الصحة إلى الإلتزام والإحترام الصارم للآجال المعلن عنها لتسليم المنشآت الجديدة. أو تلك التي تخضع إلى عملية إعادة تهيئة أو تجهيز.

ويأتي ذلك، ضمن البرنامج الإستعجالى المسير من قبل الوزارة الوصية. والرامي أيضا إلى إنجاز مستشفيات خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات. على مستوى عدد من الولايات التي تتوفر على مساحات وجب إستغلالها.

كما تحدث الوزير عن تدعيم كل من مستشفى بني مسوس والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي القطار بمصلحتين جديدتين للتخدير و الإنعاش.

وفي ذات السياق، ذكر وزير الصحة أنه تم رفع التجميد عن مشاريع القطاع المتوقفة. والتي يجب إنجازها باحترام الأولوية والآجال المحددة حسب متطلبات كل ولاية.

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