هذه آخر أسعار السيارات المستعملة

يعرف سوق السيارات المستعملة في الجزائر، حالة من الركود، خلال الفترة الأخيرة، مع تأثر الأسعار بدخول المركبات الجديدة إلى الجزائر بأسعار معقولة.

وبينما تعرف بعض الأسواق ركودا في عملية البيع بسبب تخوف البائع والمشتري من تواصل إنخفاض الأسعار، تعرف أسواق أخرى سقوطا في الأسعار.

سوق سطيف يوم 3 جانفي

وحسب ما تم رصده من مواقع التواصل الإجتماعي، عرف سوق سطيف للسيارات يوم 3 جانفي الجاري، تراجعا كبيرا في أسعار السيارات المستعملة.

وجاءت أسعار بعض السيارات المعروضة في هذا السوق كما يلي:

عُرضت سيارة من نوع شيفروليه سبارك، سنة 2011، بسعر 131 مليون. وسيارة 306 سنة 1996، بسعر 37 مليون وطلب صاحبها 55 مليون.

وسيارة مارسيدس سنة 1990، بسعر 172 مليون، وطلب صاحبها 190 مليون. وسيارة 307 سنة 2004 بسعر 130 مليون، وطلب صاحبها 140 مليون.

بينما عرضت سيارة غولف 4، بسعر 140 مليون، وطلب صاحبها 150 مليون. وسيارة 106 سنة 2000 بسعر 75 مليون، وطلب صاحبها 80 مليون.

كما عرضت سيارة بارتنر سنة 2009، بسعر 91 مليون، وطلب صاحبها فوق 100 مليون.

سوق السبت بولاية الوادي يوم 6 جانفي

عرف سوق السبت بولاية الوادي، ليوم 6 جانفي 2024، ركودا كبيرا في البيع والشراء، وجاءت الأسعار كما يلي:

عرضت سيارة أتوس سنة 2011، بسعر 135 مليون، وسيارة اريس سنة 2010 بسعر 165 مليون.

وكذا سيارة أكسنت سنة 2019 بسعر 260 مليون، وسيارة إبيزا سنة 2019 بسعر 335 مليون.

كما عرضت سيارة شيفروليه سنة 2007، بسعر 70 مليون، وسيارة ماروتي 2008 بسعر 48 مليون. وسيارة اكسنت سنة 2014 بسعر 160 مليون.

سيارة سوكون سنة 2012 بسعر 105 مليون، وسيارة سوكون سنة 2010، بسعر 98 مليون. وسوكون سنة 2015 بسعر 110 مليون

كما عرضت سيارة التو سنة 2008 بسعر 40 مليون، وسيارة هيونداي سنة 2019 بسعر 335 مليون.