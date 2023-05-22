هذه آخر إحصائيات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات، بكل ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا.

وبذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 271822 ، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 183038. فيما استقر عدد الوفيات عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.