هذه آخر الأعمال السينمائية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة السينيماتوغرافية

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الممثل السينمائي بشير يوسف سحايلي كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة السينيماتوغرافية.

وشارك سحايلي في فيلم “لطفي” للمخرج أحمد راشدي سنة 2015، كما شارك بشير يوسف سحايلي في مسلسل “أولاد الحلال”.

وفاز الممثل السينمائي يوسف سحايلي مؤخرا بجائزة أفضل ممثل في ختام فعاليات مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي، عن دوره في فيلم “دم الذئاب”.