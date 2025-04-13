 هذه آخر الترتيبات لاستقبال سفن أضاحي العيد بميناء الجزائر

قام وفد من مختلف القطاعات الوزارية المعنية باستقبال سفن أضاحي العيد بزيارة ميناء الجزائر.

وجاءت هذ الزيارة للوقوف على الإجراءات المسطّرة للتكفل جيدا بهذه العملية التي تكتسي أهمية كبيرة للمواطن. وكذا تحسّبا لاستقبال السفن المحملة بالمواشي المخصصة لعيد الأضحى المبارك.

وعقد ذلك عقد الوفد اجتماعا تنسيقيا حضره كل من مدير النقل لولاية الجزائر، ممثل مجمع الخدمات المينائية، محافظ امن الميناء، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، ممثلة المصالح الفلاحية، ممثل التجارة، الى جانب إطارات مؤسسة ميناء الجزائر .

وتم الإتفاق على ورقة طريق ترسم معالم انجاز العملية فور رسوّ السفن التي ستشرع في الوصول في الأيام القليلة المقبلة تتضمن:

تخصيص الرصيف رقم 23 بطاقة استقبال 3 سفن. وكذا اعتماد رواق أخضر لمرور الشاحنات الخاصة بنقل الأضاحي.

بالإضافة تخصيص بوابة لخروجها في أفضل الظروف مع إمكانية إضافة بوابة ثانية عند الضرورة.

كما تم تكليف أعوان لمتابعة تأطير انجاز العملية مع توخي السرعة في معالجة السفن. اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المسبقة التي تتطلبها الحركة داخل الميناء.

وإختتم الإجتماع بالإتفاق على عقد لقاءات بعد وصول أول باخرة لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمعالجة فعالة للسفن المحملة بالماشية المستوردة الموجهة لعيد الأضحى.

للتذكير كان رئيس الجمهورية قد اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء في 9 مارس 2025 قرار استيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية موجهة لعدي الأضحى عن طريق استشارة دولية مع دفتر شروط سقف الأسعار.