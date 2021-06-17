هذه آخر التطورات الصحية لـ “إيركسن” !

كشفت الإتحادية الدنماركية لكرة القدم، أن النجم “كريستيان إيركسن” سيخضع لعملية جراحية في القلب بعد أن أوصى بذلك العديد من الأطباء العالميين مؤكدين أن اللاعب بحاجة ماسة إلى مزيل الرجفان (ICD) (منظم ضربات القلب).

وجاء في بيان نشرته الإتحادية الدنماركية: “بعد أن أجرى إيركسن الفحوصات الطبية اللازمة على القلب، لقد تقرر أن يجري عملية جراحية وأن يتم زرع مزيل الرجفان (ICD)، هذا الجهاز ضروري بعد نوبة قلبية، بسبب اضطرابات نظم القلب” وجاء أيضا: “كريستيان إيركسن قبل الحل وتم تأكيد الخطة من طرف مختصيين محليين ودوليين وأوصوا جميعا بنفس العلاج”.

يذكر أن اللاعب الدنماركي سقط مغشيا في مباراة منتخب بلاده أمام “فنلندا” في منافسات “اليورو”، قبل أن يتدخل الإسعاف مسرعا ليتم انقاذه في اللحظات الأخيرة.