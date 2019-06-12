هذه آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف

أثار خبر تدهور الحالة الصحية، للفنان المصري، “عزت أبو عوف”، ودخوله للعناية المركزة، حالة من الحزن والقلق على الوسط الفني وجمهور الفنان.

وقبل أيام، تم نقل الفنان المصري، إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

حيث تعرض الفنان المصري، لانخفاض ضغط الدم، وأكد أطباء الفنان، أنه يمر بوضع حرج جدًا.

كما كشفت شقيقة “عزت أبو عوف”، الفنانة “مها أبو عوف”، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وأشارت “مها أبو عوف”، أن شقيقها بدأ بالتحسن تدريجيًا مع العلاج، واستعاد وعيه بعض الشيء.

إلّا أن شقيقة الفنان، طلبت من الجمهور أن يواصل الدعاء له حتى تمر هذه الأزمة ويعود إلى عائلته ومحبيه.