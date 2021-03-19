هذه آخر تطورات الأزمة بين الوزارة والفاف

كشف رئيس خلية إعلام الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، عن تطورات الأزمة مع وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات للإذاعة الوطنية.

وقال في هذا الشأن :”نعم تلقينا مُراسلة هذا الأسبوع من الوصاية، من أجل تحديد موعد الجمعيتين العادية والإنتخابية”.

وواصل :”كنا قادرين على تجاوز هذه الأزمة، لو توجهنا للحوار والحكمة ومُراعاة مصلحة كرة القدم الجزائرية”.

وأردف :”أتمنى أن تتحرك الأمور، قبل تاريخ الـ15 من شهر أفريل القادم”.

وختم :”الوقت سيظهر من كان المُحق ومن كان مُخطئا، والحق يعلو ولا يُعلى عليه”.