هذه آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

وقال رضوان فى برنامجه: “لم يمر النجمين بعد من المرحلة الحرجة، وبدعائكم ليهم إن شاء الله ربنا يكرمنا وتتحسن حالتهم الصحية”.

وأضاف الإعلامي: “حبكم ودعائكم يصل إليهم، وهذا مهم لأن العامل النفسي يساعد في مواجهة الفيروس”.

وتابع رضوان: “كمية الحب التي تصل النجمين فوق العادة، وهذا ليس غريب، فقد وصلتني كمية رسائل كبيرة من مصر والعالم العربي”.

وختم الإعلامي: “كل الناس في كل بقاع الكرة الأرضية، يدعون لكم، وينتظرون طلتكم وربنا يكرمهم بالشفاء إن شاء الله”.