هذه آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

فن وثقافة
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هذه آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز
بقلم نادية بن طاهر

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تطورات الحالة الصحية للنجمين المصريين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رضوان فى برنامجه: “لم يمر النجمين بعد من المرحلة الحرجة، وبدعائكم ليهم إن شاء الله ربنا يكرمنا وتتحسن حالتهم الصحية”.

وأضاف الإعلامي: “حبكم ودعائكم يصل إليهم، وهذا مهم لأن العامل النفسي يساعد في مواجهة الفيروس”.

وتابع رضوان: “كمية الحب التي تصل النجمين فوق العادة، وهذا ليس غريب، فقد وصلتني كمية رسائل كبيرة من مصر والعالم العربي”.

وختم الإعلامي: “كل الناس في كل بقاع الكرة الأرضية، يدعون لكم، وينتظرون طلتكم وربنا يكرمهم بالشفاء إن شاء الله”.


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