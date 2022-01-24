هذه آخر تطورات الحالة الصحية لوناس

سيكون الدولي الجزائري، آدم وناس، على موعد مع السفر الى إيطاليا، بعد غد الأربعاء، من أجل الخضوع لفحوصات معمقة بخصوص المشكل الصحي الذي يعاني منه خلال الأسابيع الماضية.

وكشف الإعلام الإيطالي، بأن اليساري يعاني من إلتهاب على مستوى عضلة القلب، كواحد من الآثار الجانبية لتعرضه لعدوى فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت ذات المصادر، عن تجهيز طبيب نادي نابولي، لإختبار خاص للتأكد من سلامة صاحب القدم اليسرى وإمكانية عودته بصفة مباشرة للمنافسة الرسمية.

وضيع أوناس جميع مباريات “الكان” بسبب المشكل السالف ذكره، في ضربة موجعة للخضر الذين غادروا المنافسة من الدور الأول.