هذه آخر تطورات الوضعية الصحية لبن ناصر

شهدت الوضعية الصحية للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التحضيرات.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، بأن متوسط الميدان تعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت ذات المصادر، عن تمرن اليساري الصاعد في “الميلانيلو” بشكل مُنفرد اليوم السبت، في إنتظار إندماجه مع المجموعة.

ولكن يكون اليساري قادرا على المُشاركة في الجولة القادمة، من الكالتشيو، والتي يُلاقي خلالها إسي ميلان نظيره كالياري.