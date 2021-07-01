هذه آخر تطورات صفقة “غزال” مع “بشكتاش” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “بشكتاش” قد استدعت وكيل أعمال النجم الجزائري “رشيد غزال” من أجل حسم الصفقة نهائيا، ففي حالة وصولهم لاتفاق رسمي فإن إدارة الفريق التركي سترفع من عرضها لإدارة “ليستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر، أن الفريق التركي مصر على حسم صفقة “رشيد غزال” بداية من الأسبوع المقبل حتى يبدأ في رحلة البحث عن لاعبين آخرين من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة أن النادي مقبل على تحديات كبيرة الموسم المقبل أبرزها دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن “غزال” كان قد أكد في وقت سابق أنه يريد البقاء في تركيا ومواصلة مشواره مع “بشكتاش” غير أن الأمر لا يعتمد عليه فقط، بل على الفريق التركي أيضا وعلى إدارة “ليستر سيتي” التي ترفض تسريحه إلا مقابل 8 ملايين أورو أو أكثر.