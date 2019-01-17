هذه آخر تطورات قضية الطفل العالق في بئر منذ 5 أيام بإسبانيا

لا يزال الطفل جولين، البالغ من العمر سنتين، عالقا، داخل بئر بإسبانيا، منذ 5 أيام، متواجدا على عمق 100 متر.

وتعمل فرق الانقاذ الاسبانية، منذ 5 أيام، على إخراج الطفل من البئر، الا ان عمق تواجده، أعاق عملية إنقاذه.

وحسب مواقع اسبانية، فقد أكدت فرق الانقاذ، استمرار عمليات الحفر ليومين آخرين، حتى تتمكن من الوصول إلى الطفل.

وقد أعطى رئيس الاتحاد الأندلسي لعلم الكهوف الإسباني، خوسيه أنطونيو بيروكال، الأمل في إنقاذ جولين وإخراجه حيا من البئر.

وقال “من الممكن إنقاذ شخص على قيد الحياة، حتى بعد عشرة أيام، فقد تعرضنا لحالات مماثلة، وتمكنا من إنقاذهم”.

من جانب آخر، أظهر فيديو لفرق الانقاذ، الطفل جوليان، وهو داخل البئر، مغمى عليه، حيث انقطع صوته ليلة منذ ليلة أمس.