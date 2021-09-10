هذه آخر تطورات مشروع إنتاج لقاح “سينوفاك” في الجزائر

أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الجمعة، أن مشروع إنتاج لقاح كورونا “كورونافاك” من طرف صيدال. بالشراكة مع مؤسسة سينوفاك الصينية يسير وفق البرنامج المسطر ولا يعرف أي تأخر” في ظل احترام الآجال المحددة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن برنامج الإنتاج لا يشهد أي تأخر، بل بالعكس تجري هذه العملية في آجال قصيرة

وحسب ذات المصدر، تم استلام المادة الأولية في27 أوت الفارط حسب شروط العقد. حيث تم الشروع في إجراء التحاليل البيولوجية والميكربيولوجية والتي ستدوم 3 أسابيع.

وتم تعقيم كافة المعدات والآلات وفق البروتوكول الخاص بإنتاج المواد المعدة للحقن لاسيما اللقاحات. وأوضح البيان، أن هذه المراحل مجتمعة ستمكن من الانطلاق فعليا في إنتاج اللقاح نهاية شهر سبتمبر الجاري.