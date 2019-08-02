هذه آخر تفاصيل عملية إخماد حريق غابة جبل الوحش بقسنطينة

تتواصل جهود اخماد الحريق المهول الذي سجل يوم أمس الخميس بولاية قسنطينة على مستوى غابة جبل الوحش بعد ليلة كاملة من التدخل.

وحسب ما كشفه ديوان ولاية قسنطينة، اليوم الجمعة، فقد تم تنصيب خلية أزمة بعين المكان، نظرا لحجم الحريق، تحت إشراف الأمين العام للولاية ورئيس الديوان، رئيس دائرة قسنطينة، مدير الحماية المدنية، محافظ الغابات والمصالح الأمنية.

وقد تم وضع خطة تدخل بتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية، إضافة إلى وسائل مؤسسات الولاية المدعمة برتل متحرك من ولاية أم البواقي متكون من أعوان ووسائل الحماية المدينة ومحافظة الغابات .

وقد تم نشر كل هذه الوسائل المقدرة بحوالي 140 آلية من شاحنات وجرارات اضافة إلى 200 عون من مختلف الرتب.

مع مساهمة المواطنين من الخلايا الجوارية، ومساهمة بعض مقاولات الأشغال وذلك على مستوى كل بؤر الحريق .

وذكرت ولاية قسنطينة أنه لم تسجل أية خسائر بشرية، باستثناء حريق اسطبل لمواطن توجد به 6 رؤوس أبقار .

هذا ويتابع الوالي، عبد السميع سعيدون، عن قرب عمليات التدخل .