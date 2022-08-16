هذه آخر حصيلة إصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 269381 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 101 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180910. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.