هذه آخر حصيلة لإصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 16 مريضا إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر.

ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.

كما تم تسجل مريض واحد بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة, حسب ذات المصدر ذاته.

طالع أيضا

كورونا في الجزائر..لا إصابات جديدة ولا وفيات

اعلنت وزارة الصحة السبت، عن عدم تسجيلها لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.