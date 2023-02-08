هذه آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا وسوريا

كشفت المديرية العامة للحماية المدينة، مساء اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وفقا لبيان الحماية المدنية، فإن فرق الإنقاذ الجزائرية تمكنت من إنقاذ 11 شخصا من تحت الردوم أحياء، فيما تم انتشال جثث 26 متوفي في تركيا.

أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 11 آخرين متوفين تحت الردوم. يضيف المصدر نفسه.

ونوهت الحماية المدنية، إلى أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة 17:30 من يوم الأربعاء 8 فيفري 2023.