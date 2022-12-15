هذه آخر حصيلة لكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا. كما تماثلت 4 حالات للشفاء. هذا ويتواجد مريضين في مصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 271161 ، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 182607 . فيما استقر عدد الوفيات عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.