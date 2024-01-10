هذه آخر حصيلة للمسجلين عبر منصة “FNPOS” و100 نقطة للتقييم

أحصت إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”، أزيد من ثمانين ألف مسجلا عبر منصتها الرقمية للراغبين في الحصول على إعانة السكن الريفي المقدرة بخمسين مليون سنتيم.

وقال المدير العام للصندوق ياسين طبال، في تصريح خص به “النهار أنلاين”، بأنه ومنذ انطلاق العملية يوم الثاني من جانفي الجاري وإلى غاية الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم. بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الرقمية 82 ألف و800 مسجلا.

وعن الولايات التي احتلت الصدارة من حيث عدد الطلبات. رد المتحدث بالتأكيد على أنها تشمل الجنوب والهضاب العليا. قبل أن يشير هنا إلى أن الدورة الأولى ستنتهي يوم الواحد وثلاثين من الشهر.

لتشرع مصالحه –يضيف طبال- في دراسة الملفات من خلال عملية تقييم أولى تكون مبنية على مائة نقطة، ثم نشرع في إرسال رسائل نصية قصيرة على شاكلة إستدعاءات لإيداع الملفات. “توجيه الاستدعاءات يكون حسب كوطة كل ولاية”. وأوضح “مثلا الولاية التي لديها 1000 إعانة تعطى الأولوية فيها للمسجلين الأوائل عبر المنصة الرقمية والبقية تنتظر دورها إلى حين إطلاق الدورة الثانية لعمليات التسجيل بمعنى أول بأول”.

ومن ضمن الشروط الأساسية التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، تلك المتعلقة بإحضار محضر معاينة من قبل المحضر القضائي للتأكد من عدم استكمال أشغال السكن الريفي.

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