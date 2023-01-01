هذه آخر دولة تحتفل بالعام الجديد 2023

لا تزال دولة “معزولة” تنتظر حتى الآن للاحتفال بالسنة الجديدة، وتعتبر الأخيرة التي تقوم بذلك سنويا.

وتعد جزيرة ساموا الأميركية، في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، المكان الأخير في العالم الذي يرحب بالعام الجديد.

كما أن هناك جزرا غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد، لكنها خالية تماما من السكان، وهي جزيرتا بيكر وهولاند.

ويقطن ساموا الأميركية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهرا من يوم 1 جانفي بتوقيت غرينتش.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023.

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص.

وهي أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

والمسافة بين ساموا، أول دولة تستقبل العام الجديد، وساموا الأميركية، التي تحتفل بعدها بـ26 ساعة، لا تزيد عن 160 كيلومترا.

لكن ساموا الأميركية تعتبر مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هي الأخيرة التي يمر بها اليوم. بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.