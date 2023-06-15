هذه آخر لحظات وكلمات قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه

كشفت وسائل إعلام محلية، على كواليس آخر لحظات محمد عادل، قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف ذبحاً أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، قبل إعدامه فجر أمس الأربعاء.

ودخل محمد عادل في حالة هستيرية وطالب بوقف الحكم. وكانت آخر كلماته قبل تنفيذ حكم الإعدام: “قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمرني”.

ونفذت الأجهزة المختصة صباح أمس، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف. بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وهزت هذه الجريمة الشارع المصري بأكمله لفظاعتها، خصوصا أن القاتل طعن زميلته أمام باب الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها.

كما أن المفاجآت لم تنتهِ هنا، فالقاتل كان عمد مرارا وتكرارا على تهديد ضحيته بالذبح، واعدا إياها بأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما.

واعترف أيضا أنه اختار إرهاب الفتاة وقتلها معنويا قبل أن ينفذ جريمته. وأنه تتبعها 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، حتى نجح في الثالثة.

ويأتي هذا، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على الفاعلين كي يكونوا عبرة كما حدث لمحمد عادل.