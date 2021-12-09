هذه آخر مستجدات الوضعية الوبائية في الجزائر

كشف رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوجات، اليوم الخميس، في تصريح خص به النهار. عن آخر مستجدات الوضعية الوبائية في الجزائر.

وقال جنوجات إن الوضعية الوبائية الحالية متحكم فيها ومقلقة في الوقت ذاته. ولا نستطيع التكهن إن كان معدل الإصابات سيواصل الارتفاع أم سيتراجع.

وأرجع البروفسور هذا الارتفاع إلى حالة الاستهتار والعزوف عن تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأضاف “الإشكال الحالي ليس في دخولنا الموجة الرابعة بل هل ستتفاقم الوضعية الوبائية أم لا”.

وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 213484 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6123، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 145677. فيما يتواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الثلاثاء، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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مدير معهد باستور: دخلنا رسميا في الموجة الرابعة

أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد. مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات لكن لم نصل بعد إلى ذروة الموجة.

ودعا درار في حديثه لإذاعة سطيف، المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات التلقيح، لتفادي العودة إلى ماعشناه خلال الموجة الثالثة.

وقال مدير باستور أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر.

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