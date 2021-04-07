هذه آخر مستجدات قضية الطفل القاصر شتوان سعيد

أكد نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، بخصوص قضية الطفل شتوان، أن الوقائع والمعطيات الحقيقية تؤكد انه وقع ضحية استغلال.

وأوضح في ذات السياق أن هناك أيادي خارجية، تسعى لزرع البلبلة في المجتمع الجزائري

وأفاد نقيب المحامين بالعاصمة أن أيادي من الخارج تريد أن توقع الجزائر في أزمة اجتماعية لأجل تناحر الجزائريين.

وقال إن ما شهدناه في قضية الطفل القاصر هي الحقيقة وخفاياها عظيمة.

وتابع أن الطفل القاصر وقع ضحية استغلال، فلا يمكن أن نتصور انه يبيت مع 5 أشخاص في فيلا بعين البنيان.

وتتراوح أعمارهم هؤلاء بين 22و29سنة، متسائلا من وفر كل هذا لهؤلاء، حتى يوفروا لطفل دون 16 سنة مكانا للمبيت خارج ولايته.