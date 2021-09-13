هذه آخر مستجدات مشروع أنبوب غاز نيجيريا-أوروبا عبر الجزائر

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك بخصوص مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وأوروبا إن فكرته قديمة. وانطلق بالتشاور بين دول المنطقة كالنيجر والجزائر ونيجيريا.

وأفاد لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هناك دراسة جدوى تم القيام بها واكتملت. وهي موجودة على مستوى شركات البلدان الثلاث المذكورة آنفا.

وأضاف “اليوم تبقى بعض المشاورات فيما يخص جدوى هذا المشروع. لأنها تتعلق أولا بالطلب على الغاز. الدراسة التقنية موجودة. منطقة عبور خط الأنابيب موجود، كل الدراسات التقنية منتهية. تبقى الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالطلب والعرض والأسعار”.

وقال إن قدرات تصدير الغاز الجزائرية معتبرة حتى آفاق 2030. بالإضافة إلى بعض المشاريع التي سوف تعطينا بعض المرونة في العمليات التشغيلية كتوسعة الميناء البترولي لسكيكدة. الذي سيمكن السفن العملاقة من دخول الميناء. ما سيمكن الجزائر من دخول الأسواق الدولية.

كما أن هناك مشروع خزان الغاز المميع في سكيكدة، سيعطي مرونة لتعزيز إمكانيات تصدير الغاز الطبيعي الى الأسواق البعيدة.