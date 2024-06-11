هذه آخر مستجدات مصنع “شيري” بالجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا عن شركة “شيري الجزائر”.

وحسب بيان الوزارة، فقد حي تناول اللقاء آخر تطورات مشروع تصنيع السيارات ولواحقها للعلامة بالجزائر.

وخلال لقائه بالوفد, بقيادة المدير العام لشركة “شيري الجزائر”, أيمن شريط, بحضور المدير الإقليمي لعلامة “شيري” في إفريقيا, استمع الوزير إلى “عرض شامل عن استراتيجية علامة “شيري” في الجزائر في مجال تصنيع السيارات ولواحقها في الجزائر”.

وفي هذا السياق, يضيف البيان, “تناول اللقاء آخر التطورات في مشروع تصنيع السيارات ولواحقها في الجزائر, ومتابعة مدى تنفيذ توجيهات الوزير بخصوص المصنع الذي سينطلق في أقرب الآجال”.

وعليه, شدد عون على “ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع”, مؤكداً على “أهمية دخول المصنع حيز الخدمة في أقرب الآجال, مما سيعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة”.

من جهته, التزم شريط “بتنفيذ توجيهات الوزير بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر”.