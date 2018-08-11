هذه أبرز الجرائم التي ارتكبها الإرهابي “ولد بادي” القيادي في كتيبة “صلاح الدين”

يعتبر الإرهابي سلطان ولد بادي، قيادي في كتيبة صلاح الدين، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي.

كان الإرهابي وراء اختطاف رهائن من جنسيات أجنبية من بينهم كنديين وماليين .

للإشارة، سلم اليوم السبت إرهابي خطير نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي أبروز عيسى المدعو سلطان ولد بادي .

وأضاف ذات البيان، أن الإرهابي كان وبحوزته بندقية رشاشة من نوع FM ومخزن ذخيرة مملوء ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى 250 طلقة من مختلف العيارات.

الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الارهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2006 و يعد من أبرز مسؤوليها.