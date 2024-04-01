هذه أبرز الظواهر الفلكية التي ستزور سماء الجزائر أفريل الجاري

كشف المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، أن سماء الجزائر ستشهد ظواهر فلكية خلال شهر أفريل الجاري.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك. أنه يوم 6 أفريل المقبل ستشهد سماء الجزائر تقارب القمر مع كوكب زحل والمريخ. ويوم 10 أفريل سيكون هنالك تقارب الكوكبين زحل والمريخ.

وفي يوم 20 أفريل المقبل ستشهد سماء الجزائر ظاهرة فلكية تتمثل في المذنب “بونس -بروكس” في أقرب نقطة له من الشمس. في حين سيكون يوم 21 أفريل المقبل زخات شهب القيثاريات.