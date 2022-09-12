هذه أبرز المراسم الملكية حتى موعد جنازة الملكة إليزابيث

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى مدينة أدنبره في إسكتلندا، في طريقه إلى لندن حيث ستقام جنازة ملكية في 19 سبتمبر القادم.

وسوف يعطى عامة الشعب فرصة لتوديع الملكة، حيث سيسجى جثمانها في قصر هوليرود هاوس وفي قاعة ويستمنستر. ومن المقرر أن يذهب الملك تشارلز الثالث في جولة في أرجاء المملكة المتحدة.

وحسبما نشره موقع سكاي نيوز، عن أبرز المراسم الملكية حتى موعد جنازة الملكة إليزابيث.

يوم الأحد 11 سبتمبر، تم نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من قلعة بالمورال في حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بريطانيا الصيفي إلى إدنبره. ووصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس لتسجى في غرفة العرش.

أما اليوم الإثنين 12 سبتمبر، يستهل الملك يومه بزيارة لقاعة ويسمنستر. حيث يجتمع مع أعضاء غرفتي البرلمان الذين سيقدمون العزاء.ويسافر الملك بصحبة كاميلا، الملكة القرينة إلى أدنبره. كما سينقل النعش الملكي في ساعات بعد الظهر في موكب ملكي إلى كاتدرائية سانت جيل. بصحبة الملك وأعضاء العائلة المالكة. ويسجى الجثمان في كاتدرائية سانت جيل. حيث سيبقى تحت أنظار العيون الساهرة لمدة 24 ساعة.

كما سيعود الملك إلى قصر هوليرود هاوس، حيث يجتمع مع الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن. ويذهب مع الملكة القرينة إلى البرلمان الاسكتلندي، حيث يتلقيان العزاء. وفي المساء، سوف يقضي الملك تشارلز الوقت مع أعضاء العائلة المالكة في كاتدرائية سانت جيل.

الثلاثاء 13 سبتمبر.. إصطحاب نعش الملكة إليزابيث من كاتدرائية سانت جيل إلى مطار أدنبره

أما يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، تصحب الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة الراحلة، النعش في رحلته من كاتدرائية سانت جيل إلى مطار أدنبره. ويتوقع أن تصل الرحلة الجوية الأخيرة للملكة من اسكتلندا إلى لندن قبل السابعة مساء بقليل. حيث سينقل الجثمان إلى قصر باكينغهام. ويكون في استقباله الملك وكاميلا، الملكة القرينة.

وقبل ذلك، سيكون الملك وكاميلا قد زارا بلفاست في إيرلندا الشمالية. ثم سوف يسافران إلى قلعة هيلزبورو، لمشاهدة معرض عن رابطة الملكة بأيرلندا الشمالية. وسيلتقي الملك مع وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس. ويتلقى التعازي التي سوف يقدمها رئيس برلمان إيرلندا الشمالية أليكس ماسكي. وبعد الاجتماع بالزعماء الدينيين، يحضر الملك تشارلز وكاميلا قداسا في كاتدرائية سانت آن، ومن ثم يعودان إلى لندن.

الأربعاء 14.. نقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر باكينغهام إلى قاعة ويستمنستر

ينقل جثمان الملكة في مسيرة جماهيرية من قصر باكينغهام إلى قاعة ويستمنستر بعد الثانية بعد الظهر بقليل. وسوف يحمل النعش على عربة تابعة لفرقة فرسان سلاح المدفعية الملكي. مصحوبا باستعراض عسكري وبمشاركة العائلة المالكة. وسوف يتقدم الملك تشارلز المسيرة خلف العربة التي سوف تكون مغطاة بالأغطية الملكية.

كما ستتمكن الحشود الشعبية من مشاهدة مسار الجنازة. ويتوقع أن تستغرق الرحلة 40 دقيقة. وسوف تكون هناك شاشات تلفزيونية ضخمة في المنتزهات الملكية في العاصمة. وحين وصول الجثمان إلى ويستمنستر هول سوف يسجى على منصة مرتفعة. كما سوف تكون كل زاوية من المنصة تحت حراسة وحدات الحراسة الملكية على مدار 24 ساعة.

الخميس 15.. يسجى فيها جثمان الملكة في قاعة ويستمنستر، حتى صبيحة يوم الجنازة

اليوم الأول سوف يسجى فيها جثمان الملكة في قاعة ويستمنستر. حيث ستبقى هناك حتى صبيحة يوم الجنازة الرسمية. وسوف يوضع النعش المغلق على منصة مرتفعة وسيكون بإمكان الجمهور إلقاء نظرة عليه. وسيكشف النقاب عن تفاصيل مشاركة الجمهور في الجنازة في وقت لاحق. لكن من المتوقع أن يتمكن مئات الآلاف من أفراد الشعب من تقديم العزاء.

الجمعة 16 سبتمبر

سوف يوضع نعش الملكة في قاعة ويستمنستر للمرة الثانية، حيث سيتسنى لأفراد الجمهور تقديم طقوس احترامهم. وسوف يسافر الملك وكاميلا إلى ويلز، وهذه ستكون رحلته الأخيرة.

السبت 17 سبتمبر

سوف يسجى جثمان الملكة لليوم الثالث في قاعة ويستمنستر.

الأحد 18 سبتمبر

سوف يسجى جثمان الملكة لليوم الرابع بأكمله في قاعة ويستمنستر.

الإثنين 19 سبتمبر

سوف ينقل نعش الملكة في جنازة رسمية إلى دير ويستمنستر. وسوف يكون هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة. كما سيشارك سياسيون بريطانيون ورؤساء دول من أنحاء العالم في الجنازة. وبعد الجنازة سوف ينقل النعش إلى ويلينغتون آرتش، ومن ثم إلى ويندسور. كما سينقل النعش إلى كنيسة سانت جورج في كنيسة ويندسور، حيث ستقام الصلوات.

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